Самолет Госдепа США приземлился в Венесуэле

Самолет Государственного департамента США совершил посадку в международном аэропорту Каракаса, столицы Венесуэлы. Об этом стало известно в пятницу, 9 января, из данных портала по отслеживанию полетов Flightradar24.
Согласно сведениям портала, турбовинтовой самолет Dash 8−300, который принадлежит американскому Госдепу, вылетел из столицы Кюрасао Виллемстада около 12:45 по Гринвичу (15:45 по московскому времени — прим. «ВМ») и приземлился в Каракасе примерно в 13:35 (16:35 по московскому времени — прим. «ВМ»).
Цель прилета и состав находящихся на борту чиновников остаются неизвестными, передает портал.
7 января госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон планирует стабилизировать Венесуэлу, используя «карантин» и санкции, а также извлечь от 30 до 50 миллионов баррелей нефти, застрявшей в стране. Вторым этапом США по стране станет «восстановление», которое предполагает предоставление западным компаниям доступа к венесуэльскому рынку и создание процесса национального примирения.
По словам президента США Дональда Трампа, контроль Вашингтона над Венесуэлой может продлиться дольше года.