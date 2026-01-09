Ричмонд
Актёры сериала «Солдаты» опоздали на спектакль в Ярославле из-за буйств «Фрэнсиса»

Актёры популярного сериала «Солдаты» оказались в затруднительном положении из-за разгулявшейся стихии. Известные по ролям Гунько, Лаврова и Соколова артисты Антон Эльдаров, Павел Галич и Иван Моховиков не смогли вовремя добраться до Ярославля на собственный спектакль.

Источник: Life.ru

Актёры сериала «Солдаты» опоздали на свой спектакль из-за снегопада. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / antonioeldarino.

Причиной стала мощная метель, вызванная циклоном «Фрэнсис». Команда застряла в многокилометровой снежной пробке на въезде в Переславль-Залесский, где они провели в ожидании около двух часов.

Несмотря на срыв графика, организаторы не стали отменять постановку «Тётка, деньги, два осла» в ярославском Дворце молодёжи. Начало спектакля было перенесено на полтора часа в надежде, что артисты всё же успеют добраться до места.

Напомним, что основной удар циклона «Фрэнсис» синоптики прогнозируют сегодня, 9 января. Согласно прогнозам, в ближайшее время высота снежного покрова может вырасти на 50 сантиметров. На федеральной трассе М-2 «Крым», ведущей к столице, автомобилистам приходится снижать скорость из-за сильной заснеженности проезжей части. Значительные пробки также сформировались на вылетных магистралях — Каширском и Киевском шоссе. Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковые снимки, на которых хорошо виден масштаб этого атмосферного вихря.

