Актёры сериала «Солдаты» опоздали на спектакль в Ярославле из-за буйств «Фрэнсиса»

Актёры сериала «Солдаты» опоздали на свой спектакль из-за снегопада. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / antonioeldarino.
Причиной стала мощная метель, вызванная циклоном «Фрэнсис». Команда застряла в многокилометровой снежной пробке на въезде в Переславль-Залесский, где они провели в ожидании около двух часов.
Несмотря на срыв графика, организаторы не стали отменять постановку «Тётка, деньги, два осла» в ярославском Дворце молодёжи. Начало спектакля было перенесено на полтора часа в надежде, что артисты всё же успеют добраться до места.
Напомним, что основной удар циклона «Фрэнсис» синоптики прогнозируют сегодня, 9 января. Согласно прогнозам, в ближайшее время высота снежного покрова может вырасти на 50 сантиметров. На федеральной трассе М-2 «Крым», ведущей к столице, автомобилистам приходится снижать скорость из-за сильной заснеженности проезжей части. Значительные пробки также сформировались на вылетных магистралях — Каширском и Киевском шоссе. Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковые снимки, на которых хорошо виден масштаб этого атмосферного вихря.
Самые актуальные новости о городе, транспорте и москвичах — в разделе «Москва» на Life.ru.