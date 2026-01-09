Актёры сериала «Солдаты» опоздали на спектакль в Ярославле из-за буйств «Фрэнсиса»

Напомним, что основной удар циклона «Фрэнсис» синоптики прогнозируют сегодня, 9 января. Согласно прогнозам, в ближайшее время высота снежного покрова может вырасти на 50 сантиметров. На федеральной трассе М-2 «Крым», ведущей к столице, автомобилистам приходится снижать скорость из-за сильной заснеженности проезжей части. Значительные пробки также сформировались на вылетных магистралях — Каширском и Киевском шоссе. Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковые снимки, на которых хорошо виден масштаб этого атмосферного вихря.