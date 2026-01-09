Россияне станут свидетелями редчайшего парада планет

Россияне смогут увидеть редкий парад планет.
Уникальное сближение трёх планет — Венеры, Марса и Меркурия — рядом с Солнцем, ожидаемое 22 января, станет редчайшим астрономическим событием, которое повторится лишь в 2038 году. К такому выводу пришли специалисты, наблюдающие за активностью Солнца.
«Следующее, гораздо более широкое схождение всех трех планет вблизи Солнца случится после этого только в сентябре 2038 года», — сообщили в telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Ученые отмечают, что предстоящее сближение на угол около трех градусов с образованием симметричной конфигурации, вероятно, является уникальным в текущем столетии.
Согласно данным наблюдений, на снимках космических коронографов уже заметен Меркурий. Венера и Марс пока не видны из-за чрезвычайной близости к Солнцу и особенностей работы приборов, они станут заметны через несколько дней. После 22 января, когда планеты окажутся на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца и выстроятся в почти ровную ромбовидную конфигурацию, это построение начнёт быстро распадаться.