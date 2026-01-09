Россияне станут свидетелями редчайшего парада планет

Согласно данным наблюдений, на снимках космических коронографов уже заметен Меркурий. Венера и Марс пока не видны из-за чрезвычайной близости к Солнцу и особенностей работы приборов, они станут заметны через несколько дней. После 22 января, когда планеты окажутся на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца и выстроятся в почти ровную ромбовидную конфигурацию, это построение начнёт быстро распадаться.