В Волгодонске произошел пожар в кафе, сообщает МЧС России по Ростовской области. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения и ликвидировали возгорание.
— Причины и обстоятельства происшествия выясняются, — подчеркнули в ведомстве.
В Волгодонске загорелось кафе. Фото: МЧС Ростовской области.
Ранее в Ростовской области за день 8 января потушили восемь техногенных пожаров. Один человек погиб, еще двоих спасли.
— На вызовы отправились 80 специалистов и 20 единиц техники, — рассказали в социальных сетях регионального МЧС.
Жителей призывают не игнорировать запах дыма и сразу вызывать пожарных по номерам 101 или 112.
