Ричмонд
+9°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгодонске загорелось кафе

В Волгодонске пожарные тушили возгорание в кафе.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске произошел пожар в кафе, сообщает МЧС России по Ростовской области. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения и ликвидировали возгорание.

— Причины и обстоятельства происшествия выясняются, — подчеркнули в ведомстве.

В Волгодонске загорелось кафе. Фото: МЧС Ростовской области.

Ранее в Ростовской области за день 8 января потушили восемь техногенных пожаров. Один человек погиб, еще двоих спасли.

— На вызовы отправились 80 специалистов и 20 единиц техники, — рассказали в социальных сетях регионального МЧС.

Жителей призывают не игнорировать запах дыма и сразу вызывать пожарных по номерам 101 или 112.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Читайте также.

В Ростове в 2026 году отремонтируют более 35 километров дорог.