Названа причина скоропостижной смерти бразильского игрока «Норильского никеля»

Бразильский игрок мини-футбольного клуба «Норильский никель» Алекс Фелипе мог скончаться из-за обширного инфаркта. Такое мнение в пятницу, 9 января, выразил президент Суперлиги Григорий Иванов.
— Мы отправили все данные по нему в республиканскую больницу в Коми. Но, похоже, у него обширный инфаркт. Пока еще нет точной информации, но в Ухте подозрение на такой обширный инфаркт, — рассказал Иванов в беседе с ТАСС.
Алекс Фелипе скончался 6 января на 33-м году жизни в аэропорту Ухты после полуфинального матча Кубка России по футзалу против клуба «Ухта». В аэропорту перед вылетом спортсмен потерял сознание, упал и ударился головой о пол. Очевидцы и врачи с дефибриллятором не смогли спасти его.
Алекс Фелипе играл в составе «Норильского никеля» с 2020 года — за это время он забил 67 голов и сделал 55 передач в 140 матчах Суперлиги. Кроме того, бразильца признали лучшим игроком сезона в своем клубе в 2024 году. У Фелипе осталась супруга и двое детей.
1 января стало известно, что бывший игрок московского футбольного клуба «Спартак» Мухсин Мухамадиев скончался в возрасте 59 лет. Спортсмен долго боролся с тяжелой болезнью, которая и стала причиной его смерти.