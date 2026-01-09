Губернатор Филимонов: В Вологодской области закрыли все алкомаркеты

В Вологодской области официально закрылись все алкомаркеты. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
«Как и обещал, в Вологодской области все 610 алкомаркетов из 610 закрылись. Понятия “алкомаркет” на территории региона больше не существует», — написал он в личном Telegram-канале.
Как сообщил Филимонов, все закрытые точки на территории Вологодской области либо прекратили реализацию спиртных напитков, либо перепрофилировались, сменив названия и ассортимент. Губернатор отметил, что теперь соответствующая продукция предоставлена в отдельных залах, а общая доля алкоголя в массе товаров составляет лишь 20%.
Ранее KP.RU сообщал, что в Госдуму РФ хотят внести законопроект, запрещающий размещать алкомаркеты в нежилых помещениях многоквартирных домов.