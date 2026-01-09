В Шереметьево задерживают выдачу багажа

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Московский аэропорт «Шереметьево» предупредил о задержках в обработке и выдаче багажа на багажные ленты по ряду рейсов из-за замедления работы техники в условиях непогоды, сообщили в воздушной гавани.
«Имеются задержки в обработке и выдаче багажа на багажные ленты по ряду рейсов по причине замедления работы техники в условиях продолжительного интенсивного снегопада», — говорится в сообщении.
Уточняется, что службы аэропорта и авиакомпаний делают всё возможное для создания удобств для пассажиров в тяжелых метеоусловиях.
Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА новости, что около 40% месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за последние 12 часов.