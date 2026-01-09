Ричмонд
+9°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шереметьево задерживают выдачу багажа

В Шереметьево предупредили о задержке выдачи багажа из-за непогоды в Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Московский аэропорт «Шереметьево» предупредил о задержках в обработке и выдаче багажа на багажные ленты по ряду рейсов из-за замедления работы техники в условиях непогоды, сообщили в воздушной гавани.

«Имеются задержки в обработке и выдаче багажа на багажные ленты по ряду рейсов по причине замедления работы техники в условиях продолжительного интенсивного снегопада», — говорится в сообщении.

Уточняется, что службы аэропорта и авиакомпаний делают всё возможное для создания удобств для пассажиров в тяжелых метеоусловиях.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА новости, что около 40% месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за последние 12 часов.