В Шереметьево задерживают выдачу багажа

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Московский аэропорт «Шереметьево» предупредил о задержках в обработке и выдаче багажа на багажные ленты по ряду рейсов из-за замедления работы техники в условиях непогоды, сообщили в воздушной гавани.