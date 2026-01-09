Минобороны: Восемь дронов ВСУ сбили над российскими регионами за пять часов

— В период с 15:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять — над территорией Липецкой области, один — над территорией Белгородской области, один — над территорией Воронежской области, один — над территорией Курской области, — передает Telegram-канал ведомства.