Минобороны: Восемь дронов ВСУ сбили над российскими регионами за пять часов

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 15:00 до 20:00 уничтожили восемь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над территориями Липецкой, Белгородской, Воронежской и Курской областей. Об этом в пятницу, 9 января, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
— В период с 15:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять — над территорией Липецкой области, один — над территорией Белгородской области, один — над территорией Воронежской области, один — над территорией Курской области, — передает Telegram-канал ведомства.
В ночь с 8 на 9 января российские силы ПВО сбили пять беспилотников ВСУ над территориями Брянской, Белгородской, Ростовской и Орловской областей.
8 января в результате удара украинского дрона в селе Головчино руководитель Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков получил ранение. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями.