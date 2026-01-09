Громкоговорители в Белгороде оснастили резервными источниками питания

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в ночь на пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры, предварительно, пострадавших нет. Без электричества в шести муниципалитетах Белгородской области оставались 556 тысяч человек, почти столько же — без тепла, почти 200 тысяч — без воды.