Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Громкоговорители в Белгороде оснастили резервными источниками питания

Власти Белгорода обеспечили работу громкоговорителей через резервное питание.

Источник: © РИА Новости

БЕЛГОРОД, 9 янв — РИА Новости. Администрация Белгорода оснастила стационарные сирены и громкоговорители резервными источниками питания, чтобы система оповещения функционировала даже в условиях отсутствия центрального электроснабжения, рассказал мэр города Валентин Демидов.

«Ситуация с энергоснабжением в Белгороде осложнена… Стационарные сирены и громкоговорители обеспечены резервными источниками питания. Сигнал “Внимание всем” прозвучит даже если будет отсутствовать электроэнергия в сети. Прошу, сразу же при поступлении сигнала переходите в укрытия!» — написал Демидов в своем Telegram-канале.

Кроме того, по его словам, в городе готовы к работе мобильные комплексы с системами громкой связи, которые могут быть направлены для усиления оповещения при необходимости.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в ночь на пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры, предварительно, пострадавших нет. Без электричества в шести муниципалитетах Белгородской области оставались 556 тысяч человек, почти столько же — без тепла, почти 200 тысяч — без воды.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше