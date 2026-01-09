Ивлеева задолжала российскому бюджету деньги с бизнеса

Блогер лишилась более 1,2 миллиона подписчиков и около 400 млн рублей годового дохода после скандала, связанного с так называемой «голой вечеринкой». Большинство рекламодателей отказались от сотрудничества с ней, а сама она оказалась в статусе персоны нон грата.