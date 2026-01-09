Ричмонд
Ивлеева задолжала российскому бюджету деньги с бизнеса

Блогер Анастасия Ивлеева задолжала в бюджет Российской Федерации 53 тысячи 554 рубля. Эти деньги она должна выплатить в качества налога со своего бизнеса. Об этом сообщают правоохранительные органы.

«Ивлеева Анастасия имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 53 тысячи 554 рублей по ее ИП», — пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Ранее Ивлеева уже полностью погасила налоговый долг в размере 11,3 млн рублей.

Блогер лишилась более 1,2 миллиона подписчиков и около 400 млн рублей годового дохода после скандала, связанного с так называемой «голой вечеринкой». Большинство рекламодателей отказались от сотрудничества с ней, а сама она оказалась в статусе персоны нон грата.