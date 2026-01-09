Блогер Настя Ивлеева имеет задолженность в 53 тысячи рублей перед ФНС

Популярный российский блогер Анастасия Ивлеева имеет задолженность по ИП в размере 53 тысячи рублей перед Федеральной налоговой службой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Ивлеева Анастасия имеет задолженность в размере 53 тыс. 554 рублей по ее ИП», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Ивлеева полностью погасила все долги перед ФНС. В конце июля 2025 года блогер имела значительную налоговую задолженность, размер которой превышал 1,3 миллиона рублей. В августе все финансовые обязательства были полностью урегулированы.
Ранее KP.RU сообщал, что предпринимательница Венера Сибишова подала иск в Суд по интеллектуальным правам, потребовав частично лишить правовой защиты товарный знак Agent Beauty, принадлежащий Анастасии Ивлеевой.