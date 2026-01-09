Ричмонд
+9°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блогер Настя Ивлеева имеет задолженность в 53 тысячи рублей перед ФНС

Анастасия Ивлеева имеет задолженность по ИП перед Федеральной налоговой службой.

Источник: Комсомольская правда

Популярный российский блогер Анастасия Ивлеева имеет задолженность по ИП в размере 53 тысячи рублей перед Федеральной налоговой службой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Ивлеева Анастасия имеет задолженность в размере 53 тыс. 554 рублей по ее ИП», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Ивлеева полностью погасила все долги перед ФНС. В конце июля 2025 года блогер имела значительную налоговую задолженность, размер которой превышал 1,3 миллиона рублей. В августе все финансовые обязательства были полностью урегулированы.

Ранее KP.RU сообщал, что предпринимательница Венера Сибишова подала иск в Суд по интеллектуальным правам, потребовав частично лишить правовой защиты товарный знак Agent Beauty, принадлежащий Анастасии Ивлеевой.