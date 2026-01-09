Блогер Настя Ивлеева имеет задолженность в 53 тысячи рублей перед ФНС

Ранее сообщалось, что Ивлеева полностью погасила все долги перед ФНС. В конце июля 2025 года блогер имела значительную налоговую задолженность, размер которой превышал 1,3 миллиона рублей. В августе все финансовые обязательства были полностью урегулированы.