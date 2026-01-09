Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актеры сериала «Солдаты» опоздали на свой спектакль в Ярославле из-за снегопада

Российские актеры Антон Эльдаров, Павел Галич и Иван Моховиков, известные по ролям в сериале «Солдаты», в пятницу, 9 января, рассказали, что из-за сильного снегопада опоздали на свой спектакль «Тетка, деньги, два осла», который должен был пройти в Дворце молодежи в Ярославле.

Российские актеры Антон Эльдаров, Павел Галич и Иван Моховиков, известные по ролям в сериале «Солдаты», в пятницу, 9 января, рассказали, что из-за сильного снегопада опоздали на свой спектакль «Тетка, деньги, два осла», который должен был пройти в Дворце молодежи в Ярославле.

— Стоим в пробке уже три часа, не доехали до Переславля-Залесского. Там жесть, не видно отсюда. В пятом ряду кто-то пытается объехать, в итоге всех штрафуют, лишают прав, — отметил Эльдаров в видеообращении, опубликованном в личном блоге.

На момент публикации обращения выступление артистов перенесли на полтора часа. Пока неизвестно, успели ли они доехать до Ярославля.

На Московский регион в пятницу, 9 января, обрушился снежный циклон «Фрэнсис». В результате за прошедшие сутки в столице выпало более 60 процентов месячной нормы осадков. Из-за этого москвичам пришлось столкнуться с множеством неудобств, включая задержки рейсов и поездов, а также заторы на дорогах. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

До конца дня столичным водителям посоветовали использовать метро для поездок по городу. Благодаря этому они смогут существенно сэкономить время в пути, а городские службы быстрее уберут дороги от снега.