Актеры сериала «Солдаты» опоздали на свой спектакль в Ярославле из-за снегопада

На Московский регион в пятницу, 9 января, обрушился снежный циклон «Фрэнсис». В результате за прошедшие сутки в столице выпало более 60 процентов месячной нормы осадков. Из-за этого москвичам пришлось столкнуться с множеством неудобств, включая задержки рейсов и поездов, а также заторы на дорогах. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».