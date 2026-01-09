У пассажиров возникли проблемы с багажом в Шереметьево

Сотни пассажиров вынуждены часами ждать своих чемоданов.
В столичном аэропорту Шереметьево вечером 9 января наблюдаются длительные задержки с выдачей багажа у прилетевших пассажиров. Причиной стал циклон «Фрэнсис». По словам пассажиров, люди, прибывшие в столицу из Китая и с Дальнего Востока, уже несколько часов не могут забрать свои вещи.
«Имеются задержки в обработке и выдаче багажа на ленты по ряду рейсов по причине замедления работы техники в условиях продолжительного интенсивного снегопада. Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию выдачи багажа по прилете. Со своей стороны службы аэропорта Шереметьево и авиакомпаний делают все возможное для создания удобств для пассажиров в тяжелых метеоусловиях», — подчеркнули в авиагавани. В аэропорту заявили, что режим работы служб усилен, но перестройка логистики занимает время.
Пассажиры рейса SU221 «Гуанчжоу — Москва» сообщили, что их самолет приземлился в Шереметьево в 18:07 (мск), однако выход на перрон задержали почти на полтора часа. «В 19:38 нас начали высаживать из самолета в автобус. За нашим багажом никто не приехал еще даже», — рассказал один из собеседников telegram-каналу «Осторожно, Москва». Приблизительно в зоне терминала сейчас около 400 иностранцев ждут свои чемоданы.
С похожей проблемой столкнулись пассажиры рейса SU1781 «Южно-Сахалинск — Москва». Их самолет, согласно данным табло, сел в Шереметьево в 16:55, однако багаж до сих пор не выдали. Одна из пассажирок сообщила, что сейчас чемоданы получают в основном те, чьи борта приземлились в промежутке с 14:00 до 15:00. В терминале B, где ожидают свой багаж пассажиры дальневосточных и международных рейсов, образовалась большая очередь, люди сидят на полу и у стен, часть из них с детьми.
Ространснадзор сообщил, что взял ситуацию с задержками выдачи багажа в Шереметьево на контроль. Ведомство запросило у аэропорта и авиакомпаний информацию о принятых мерах для сокращения времени ожидания и обеспечения пассажиров необходимыми сервисами во время непогоды.
