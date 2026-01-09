У пассажиров возникли проблемы с багажом в Шереметьево

С похожей проблемой столкнулись пассажиры рейса SU1781 «Южно-Сахалинск — Москва». Их самолет, согласно данным табло, сел в Шереметьево в 16:55, однако багаж до сих пор не выдали. Одна из пассажирок сообщила, что сейчас чемоданы получают в основном те, чьи борта приземлились в промежутке с 14:00 до 15:00. В терминале B, где ожидают свой багаж пассажиры дальневосточных и международных рейсов, образовалась большая очередь, люди сидят на полу и у стен, часть из них с детьми.