На трассе Р-228 в Волгоградской области работает система оповещения водителей

Напомним, на участке автодороги Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград ограничено движение транспорта. Необходимая мера действует с 13.30 9 января как для грузовых, так и для маршрутных транспортных средств.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области, на данном отрезке дороги задействованы радиостанции коротковолнового диапазона. Они работают на частоте водителей-дальнобойщиков.
Кроме того, сотрудники развернули мобильный комплекс информирования и оповещения населения.
Отметим, временные ограничения связаны с плохой видимостью из-за тумана. Водителям рекомендуют воздержаться от поездок по этому участку в направлении Саратовской области.