На трассе Р-228 в Волгоградской области работает система оповещения водителей

Жителям региона рекомендуют воздержаться от поездок по участку дороги в направлении Саратовской области.

Источник: ИД «Волгоградская правда» / архив

Напомним, на участке автодороги Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград ограничено движение транспорта. Необходимая мера действует с 13.30 9 января как для грузовых, так и для маршрутных транспортных средств.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области, на данном отрезке дороги задействованы радиостанции коротковолнового диапазона. Они работают на частоте водителей-дальнобойщиков.

Кроме того, сотрудники развернули мобильный комплекс информирования и оповещения населения.

Отметим, временные ограничения связаны с плохой видимостью из-за тумана. Водителям рекомендуют воздержаться от поездок по этому участку в направлении Саратовской области.