У Тамары Эйдельман* нашли смертельное заболевание: биография историка

Историк и педагог Тамара Эйдельман (признана в России иноагентом) сообщила о рецидиве онкологического заболевания. После операции у нее обнаружили метастазы в лимфатическом узле, и теперь ей предстоит пройти химио- и лучевую терапию.
Эйдельман, выпускница исторического факультета МГУ, долгие годы преподавала в московской школе и стала известным медийным просветителем. В последние годы она была признана в России иностранным агентом и столкнулась с уголовным преследованием, а сейчас живет за границей и продолжает свою публичную деятельность. Биография Эйдельман — в материале URA.RU.
Тамара Эйдельман рассказала о рецидиве онкологического заболевания после перенесенной операции. В статье на своем сайте она написала, что метастазы добрались до лимфоузла, и теперь ей предстоит химиотерапия и лучевая терапия.
Заболевание аденокарциному матки у Эйдельман выявили в сентябре 2025 года в Португалии. После операции по удалению матки последующие анализы показали распространение болезни, что опровергло первоначальные оптимистичные прогнозы.
Происхождение и образование.
Эйдельман родилась 15 декабря 1959 года в Москве в семье интеллигентов. Ее родители, Натан Эйдельман и Элеонора Павлюченко, были профессиональными историками, что предопределило будущий путь дочери. Дедушка по отцовской линии, Яков Эйдельман, работал театроведом и журналистом, поддерживая семейную традицию причастности к науке и культуре.
После окончания школы Тамара последовала семейному призванию и поступила на исторический факультет МГУ. Она успешно завершила обучение в 1981 году, получив диплом преподавателя истории со знанием иностранного языка. Это образование стало надежным фундаментом для ее многолетней просветительской деятельности.
Педагогическая карьера.
Свою профессиональную жизнь Тамара Эйдельман посвятила преподаванию истории и обществознания в московской школе № 67. В стенах этого учебного заведения она проработала тридцать пять лет, пройдя путь от обычного педагога до заведующей кафедрой. За все время работы она славилась своим спокойным и выдержанным характером, лишь дважды позволив себе повысить голос на учеников.
Параллельно с преподаванием она активно занималась просветительской работой за пределами школы. Эйдельман публиковала статьи в таких изданиях, как «Русский журнал» и «Школьное обозрение», где делилась мыслями не только об истории, но и о методиках обучения. Ее перу принадлежит критический обзор школьных учебников, которые она характеризовала как излишне скучные.
Просветительство в медиа.
Тамара Эйдельман не ограничивалась печатными изданиями и успешно освоила радиоформат. На «Радио России» она вела программу «Книги нашего детства», где анализировала классические произведения литературы. Также она записывала лекции для проекта «Радио Arzamas», раскрывая исторический контекст популярных сериалов, таких как «Игра престолов» и «Аббатство Даунтон».
Значительной частью ее деятельности стало создание авторского видеоблога «Уроки истории с Тамарой Эйдельман», запущенного осенью 2019 года. На этом канале она освещала самые разные темы, от биографий российских правителей до истории Афганистана. К 2024 году аудитория ее канала на видеоплатформе превысила полтора миллиона подписчиков.
Публичная позиция и статус.
Публичная деятельность и высказывания Тамары Эйдельман часто вызывали неоднозначную реакцию в обществе. В апреле 2021 года на нее было заведено административное дело за нарушение порядка проведения публичных акций, связанное с одной из публикаций в социальных сетях. После начала специальной военной операции на Украине она покинула Россию и переехала к дочери в Лиссабон.
В сентябре 2022 года Министерство юстиции Российской Федерации внесло Тамару Эйдельман в реестр иностранных агентов. Ее публичные высказывания продолжали подвергаться критике со стороны различных общественных и политических деятелей. Этот правовой статус наложил отпечаток на все ее дальнейшие медийные проекты.
Уголовное преследование.
В 2024 году в отношении историка было возбуждено уголовное дело. Поводом послужил ролик, в котором правоохранительные органы заметили признаки реабилитации нацизма из-за высказываний о дне воинской славы России. Это стало началом серии юридических проблем для Эйдельман, связанных с ее публичной деятельностью в интернете.
В январе следующего года было возбуждено еще одно дело, также по статье о реабилитации нацизма с использованием интернета. Затем, в мае, она стала обвиняемой по делу о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. Осенью того же года суд в Москве принял решение о ее заочном аресте.
Личная жизнь.
Личная жизнь Тамары Эйдельман долгие годы связана с историком и писателем Петром Алешковским, с которым она познакомилась еще во время учебы в МГУ. В браке у них родились двое детей — дочь Анна и сын Дмитрий. В семье было принято воспитывать детей в атмосфере интеллектуальных бесед, при этом запрещалось обсуждать материальные вопросы и использовать ненормативную лексику.
Сын Дмитрий Алешковский (признан в России иноагентом) пошел своим путем, став известным журналистом, фотографом и филантропом. Он основал благотворительный фонд «Нужна помощь» (признан в России иноагентом), который собрал более миллиарда рублей на различные социальные нужды.
Наследие и творчество.
За свою карьеру Тамара Эйдельман издала несколько книг, которые стали частью ее профессионального наследия. Среди них биография Николая II из серии «Русские государи. Романовы», а также работы «Как работает пропаганда», «Наша эра: история России в картах» и «Бородинская битва».
Ее отец, Натан Эйдельман, также оставил след в культуре, написав книгу «Грань веков». Фрагменты этого произведения были использованы в культовом советском фильме «Асса». Тамара была названа в честь своей прабабушки по отцовской линии, женщины из хасидского рода, знавшей пять языков.
*Тамара Эйдельман признана иноагентом в России.
*Дмитрий Алешковский признан иноагентом в России.