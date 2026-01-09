У Тамары Эйдельман* нашли смертельное заболевание: биография историка

Публичная деятельность и высказывания Тамары Эйдельман часто вызывали неоднозначную реакцию в обществе. В апреле 2021 года на нее было заведено административное дело за нарушение порядка проведения публичных акций, связанное с одной из публикаций в социальных сетях. После начала специальной военной операции на Украине она покинула Россию и переехала к дочери в Лиссабон.