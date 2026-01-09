Ричмонд
В Ростове на Западном водитель Hyundai сбил 16-летнего подростка

В Ростове на улице Зорге водитель наехал на подростка.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону на Западном водитель Hyundai наехал на 16-летнего подростка, сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

ДТП произошло днем в пятницу, 9 января, у дома Зорге, 13/7.

— Пешеход переходил проезжую часть справа налево по ходу движения в неустановленном месте в 20 метрах от пешеходного перехода, — уточнили в ГАИ.

По данным ведомства, 41-летний водитель управлял автомобилем. В результате аварии подросток получил травмы и был госпитализирован.

Госавтоинспекция обращается к родителям и подросткам с просьбой не рисковать: переходите дорогу только по пешеходному переходу и убедитесь, что все машины остановились. Водителям важно снижать скорость на переходах и во дворах.

