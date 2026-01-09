Ространснадзор начал проверку из-за задержек выдачи багажа в Шереметьево

Предварительная причина задержек — экстремальный снегопад, который вызвал сбои в расписании рейсов и логистике. В ведомстве ранее сообщали о десятках задержанных и отменённых рейсов в столичных аэропортах из-за непогоды.
Сейчас персонал аэропорта пытается ликвидировать последствия сбоя. Инспекторы Ространснадзора остаются в Шереметьево для постоянного контроля за ситуацией и восстановлением нормальной работы багажных систем.
Напомним, что основной удар циклона «Фрэнсис» синоптики прогнозируют сегодня, 9 января. Расчёты Дорожного патруля переведены на усиленный график дежурств, чтобы оперативно помогать водителям на московских магистралях. Специально оборудованные автомобили службы имеют в арсенале полный комплект средств для эвакуации — от буксировочных тросов до устройств для «прикуривания».
