В центре Кургана закрыли профилакторий РЖД. Фото

В Кургане законсервировали профилакторий РЖД.
В центре Кургана закрыли профилакторий РЖД, расположенный по улице Станционной, 20а. Всех сотрудников сократили, выплатив полагающиеся в таких случаях компенсации. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Всех сократили незадолго до Нового года, выплатили положенные при сокращении компенсации и отпустили на все четыре стороны. Кому-то предложили переводы в другие учреждения, кто-то ушел на пенсию. А после этого в здании начали делать ремонт, хотя сотрудники столько лет не могли его дождаться. Слышала, что вроде гостиницу собираются делать в нем», — сообщил корреспонденту URA.RU источник.
По словам посетителей учреждения, несмотря на скромную обстановку, в нем работал прекрасный медперсонал, а услуги, которые оказывали в профилактории, даже сейчас имеются далеко не в каждом медучреждении: душ Шарко, подводный душ-массаж, фитобочка с подсчетом калорий и многое другое. Лечение проводилось не только для железнодорожников, но и для всех желающих. Но, как отмечали горожане, о существовании такого оздоровительного учреждения мало кто знал.
«Я случайным образом узнала от знакомой, что есть такое прекрасное заведение, которое “спряталось” во дворах в самом центре города. Ходила на ручной массаж и на ряд физиопроцедур. Цены были очень демократичные. Но с маркетингом, конечно, у профилактория беда. Его нигде не рекламировали, в соцсетях еле нашла его группу, где за год выставлялся в лучшем случае один пост. Конечно, кто туда пойдет, если о нем никто не знает», — рассказала корреспонденту URA.RU одна из посетительниц профилактория.
Внутри профилактория.
Чтобы узнать о его дальнейшей судьбе, корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ЮУЖД. В ведомстве пояснили, что учреждение пришлось временно законсервировать из-за низкого спроса.
«Несмотря на меры, предпринимаемые ЮУЖД, услуги профилактория не пользовались спросом у работников ЮУЖД и жителей города. Заполняемость профилактория составила 32% в 2023 году, 35% в 2024 году и всего 10% за 2025 год. В связи с этим принято решение о его консервации с 1 декабря 2025 года. Имущество профилактория было перераспределено между другими объектами Дирекции социальной сферы, расположенными на территории ЮУЖД. Все медицинские услуги, входящие в оздоровительные программы профилактория, будут предоставляться в полном объеме в ЧУЗ “РЖД-Медицина” в Кургане», — сообщили в пресс-службе ЮУЖД в ответ на запрос корреспондента URA.RU.
При этом информацию о том, что в здании профилактория будет гостиница, в ведомстве не подтвердили. Оно остается в собственности ЮУЖД и будет использоваться для ее нужд. Сдавать его в аренду или выставлять на торги также пока не планируется.
Профилакторий располагается в центре города во дворах жилых домов.
Железнодорожникам, которые планируют поправить здоровье, предлагается поехать в другие города. Сотрудники компании и члены их семей смогут съездить в Шадринск в санаторий «Жемчужина Зауралья», в Орск — санаторий-профилакторий «Евразия» и в Миасс — в оздоровительный комплекс «Аленушка».
Ранее сообщалось о возможном закрытии профилактория. Из-за низкой посещаемости содержать его стало накладным.