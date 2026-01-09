Ричмонд
У историка Тамары Эйдельман* диагностировано онкозаболевание с метастазами

Тамара Эйдельман* сообщила о выявленной у нее аденокарциноме с метастазами.

Источник: Комсомольская правда

Историк Тамара Эйдельман* сообщила о диагностированном у нее онкологическом заболевании с метастазами. В соцсетях женщина написала, что теперь ей нужно пройти долгое и сложное лечение.

По словам Эйдельман*, ее ждет химиотерапия и радиология в связи с выявленной у нее аденокарциномой. Она уточнила, что не знает, сколько может продлиться лечение, однако будет сообщать о его прохождении.

Опухоль у Эйдельман* была обнаружена в сентябре 2025 года после операции по удалению полипов. Однако сейчас новообразование дало метастазы.

Ранее KP.RU сообщал, что прокуратура Москвы утвердила обвинение по делу о реабилитации нацизма и фейках о Вооруженных силах РФ против Тамары Эйдельман*, находящейся в розыске.

* лицо, признанное экстремистом на территории РФ.