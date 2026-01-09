На МКАД нет перекрытий из-за уборки снега, сообщили в ЦОДД

Ранее в Telegram-каналах писали, что участки на внутренней стороне МКАД от 71-го до 67-го километра и на внешней стороне кольцевой дороги на протяжении 69-го километра близ Волоколамского шоссе сервис «Яндекс. Карты» окрасил в черный цвет, что обычно означает перекрытие дороги.