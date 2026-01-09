Зима в Молдове становится все злее: На страну надвигаются сильные морозы до минус 20 и гололед — нас ждут суровые выходные

В ближайшие дни синоптики прогнозируют резкое похолодание. Ночи станут морозными, столбики термометров местами опустятся до −20 градусов. Об этом сообщила Государственная гидрометеорологическая служба.
В субботу и понедельник ожидается слабый снег, а из-за низких температур на дорогах образуется гололедица.
В субботу днем температура составит от −10 до −5°C (на юге теплее — от −4 до 0°C). Ночью похолодает до −15…-10°C, в южных районах — до −9…-5°C.
С воскресенья по среду морозы только усилятся: днем ожидается от −12 до −5°C, а ночью температура рухнет до экстремальных значений — от −18 до −12°C.
Пик холодов придется на период до 15 января.