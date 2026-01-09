Звезда «Дрянных девчонок» Сайфред сообщила, что 20 лет принимает лекарства

Американская актриса Аманда Сайфред, получившая широкую известность после роли в фильме «Дрянные девчонки», рассказала, что уже около 20 лет принимает лекарства для поддержания психического здоровья. Об этом 40-летняя актриса сообщила в интервью журналу Vogue.
По словам Сайфред, диагноз «обсессивно-компульсивное расстройство» (ОКР) ей поставили в 19 лет — в период, когда она снималась в сериале «Большая любовь». Состояние оказалось настолько тяжёлым, что матери актрисы пришлось взять отпуск и на месяц переехать к дочери, чтобы поддержать её.
«Мне сделали сканирование мозга, и я начала принимать лекарства, которые принимаю до сих пор — каждый вечер», — рассказала актриса.
Сайфред подчеркнула, что медикаментозная терапия стала для неё частью повседневной жизни и помогает сохранять стабильное состояние. Помимо приёма препаратов, актриса осознанно ограничивает себя в ряде ситуаций, которые могут усугубить симптомы заболевания. Она избегает чрезмерного употребления алкоголя, полностью отказалась от наркотиков и старается не выходить из дома поздно вечером.
По словам актрисы, такой образ жизни позволяет ей контролировать проявления ОКР и продолжать активно работать в кино и театре, не жертвуя при этом собственным здоровьем.
