Звезда «Дрянных девчонок» Сайфред сообщила, что 20 лет принимает лекарства

Актриса Аманда Сайфред призналась, что уже 20 лет принимает лекарства из-за обсессивно-компульсивного расстройства и научилась жить с диагнозом.

Источник: Аргументы и факты

Американская актриса Аманда Сайфред, получившая широкую известность после роли в фильме «Дрянные девчонки», рассказала, что уже около 20 лет принимает лекарства для поддержания психического здоровья. Об этом 40-летняя актриса сообщила в интервью журналу Vogue.

По словам Сайфред, диагноз «обсессивно-компульсивное расстройство» (ОКР) ей поставили в 19 лет — в период, когда она снималась в сериале «Большая любовь». Состояние оказалось настолько тяжёлым, что матери актрисы пришлось взять отпуск и на месяц переехать к дочери, чтобы поддержать её.

«Мне сделали сканирование мозга, и я начала принимать лекарства, которые принимаю до сих пор — каждый вечер», — рассказала актриса.

Сайфред подчеркнула, что медикаментозная терапия стала для неё частью повседневной жизни и помогает сохранять стабильное состояние. Помимо приёма препаратов, актриса осознанно ограничивает себя в ряде ситуаций, которые могут усугубить симптомы заболевания. Она избегает чрезмерного употребления алкоголя, полностью отказалась от наркотиков и старается не выходить из дома поздно вечером.

По словам актрисы, такой образ жизни позволяет ей контролировать проявления ОКР и продолжать активно работать в кино и театре, не жертвуя при этом собственным здоровьем.

Ранее стало известно о смерти фитнес-модели и актрисы Джейн Трки, прославившейся благодаря роли в комедии «Очень страшное кино». По данным американских СМИ, она скончалась в возрасте 62 лет у себя дома в Сан-Диего. Тревогу забила подруга актрисы, которая не могла связаться с ней несколько дней. Прибывшие на место экстренные службы констатировали смерть, причины которой официально не раскрывались.