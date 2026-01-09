Звезда «Дрянных девчонок» Сайфред сообщила, что 20 лет принимает лекарства

Ранее стало известно о смерти фитнес-модели и актрисы Джейн Трки, прославившейся благодаря роли в комедии «Очень страшное кино». По данным американских СМИ, она скончалась в возрасте 62 лет у себя дома в Сан-Диего. Тревогу забила подруга актрисы, которая не могла связаться с ней несколько дней. Прибывшие на место экстренные службы констатировали смерть, причины которой официально не раскрывались.