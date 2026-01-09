Первый складной iPhone от Apple может появиться уже в сентябре

Компания Apple уже в сентябре текущего года может презентовать свой первый смартфон со складным экраном. Соответствующею информацию опубликовала южнокорейское издание «Чунан ильбо» со ссылкой на собственные источники.
По их данным, складные экраны для «яблочных» смартфонов будет производить компания Samsung Display. Она также будет единственным поставщиком. Старт производства, по данным издания, запланирован на май текущего года.
Для первой партии складных смартфоном Apple планируется поставка порядка девяти миллионов панелей. В издании подчеркивают, что, согласно графику, релиз новых телефонов должен состояться в сентябре, однако, существует вероятность, что он будет отложен.
В компаниях Apple и Samsung Display пока никак не прокомментировали эту информацию.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, акции Apple упали на 1,37% после презентации новых iPhone и других гаджетов в сентябре 2025 года. Тогда компания представила новую линейку iPhone 17.