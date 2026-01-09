Смертельное ДТП с выездом на встречную полосу произошло на трассе М5 под Уфой

Сегодня вечером на 1503 километре трассы М5 «Урал» в Иглинском районе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, 45-летняя жительница Уфы за рулём Renault Duster, двигаясь из Аши в сторону Уфы, выехала на встречную полосу. Ее автомобиль столкнулся с грузовиком Scania, а затем с внедорожником Toyota.
Водитель Renault от полученных травм погибла на месте. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и скорая помощь. Обстоятельства аварии выясняются. Движение на данном участке временно ограничено.
