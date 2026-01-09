300 дворников выйдут на борьбу со снегом в Кургане

В Кургане три сотни дворников за день почистят дворы от снега.
В Кургане на уборку дворов от снега выйдут порядка 300 дворников. Такое количество сотрудников планируется привлечь 10 января. Об этом сообщает администрация города.
«По информации департамента ЖКХ, 10 января на уборку дворов управляющими компаниями будет привлечено порядка 300 дворников. Уборка улично-дорожной сети не прекращается и в ночное время. По состоянию на конец дня 9 января с улиц города была вывезена 51 тысяча тонн снега», — сообщает горадминистрация.
В мэрии также отметили, что квартальными смотрителями АТИ, сотрудниками ДЖКХ, ГЖИ, «Жилищной политики» проводятся рейды по проверке уборки дворовых территорий. За день было проверено 146 дворов.
Проверяют и территории, прилегающие к объектам предпринимательства и торговли. За сутки пройдено более 300 таких объектов. В более чем 70 случаях найдены нарушения, составлены административные материалы. 10 января обходы по уборке дворов и территорий, прилегающим к магазинам и офисам, будут продолжены.
Ране глава Кургана Антон Науменко после снегопада проводил рабочий объезд и требовал усилить контроль за уборкой дворов и улично-дорожной сети. Тогда мэр раскритиковал работу ряда управляющих компаний, в том числе УК «Фортуна», из-за снежных переметов во дворах и напомнил, что своевременная очистка территорий от снега является их прямой обязанностью.