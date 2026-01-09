300 дворников выйдут на борьбу со снегом в Кургане

Проверяют и территории, прилегающие к объектам предпринимательства и торговли. За сутки пройдено более 300 таких объектов. В более чем 70 случаях найдены нарушения, составлены административные материалы. 10 января обходы по уборке дворов и территорий, прилегающим к магазинам и офисам, будут продолжены.