В ЯНАО ушла из жизни заслуженный работник культуры. Фото

Галина Ивановна работала в Надыме с 2005 года.
В Надымском районе (ЯНАО) на 66-м году жизни скончалась Галина Сухорукова. Как сообщили местные власти в соцсети, она являлась заслуженным работником культуры Ямала и преподавала живопись в Детской школе искусств.
Галина Ивановна ушла из жизни в возрасте 65 лет.
«Администрация Надымского района с глубоким прискорбием сообщает, что на 66 году ушла из жизни Заслуженный работник культуры Ямала, преподаватель по классу живописи Детской школы искусств № 1 Галина Камировна Сухорукова», — сообщается в telegram-канале мэрии. Трагическая новость опубликована 9 января 2026 года.
Галина Камировна родилась в Челябинской области, а работать в Надыме начала с 2005 года. Более 200 ее воспитанников после выпуска поступали в лучшие вузы страны и связывали свою жизнь с живописью. Власти района выражают соболезнования семье и близким Галины Сухоруковой.