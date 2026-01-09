В ЯНАО ушла из жизни заслуженный работник культуры. Фото

Галина Камировна родилась в Челябинской области, а работать в Надыме начала с 2005 года. Более 200 ее воспитанников после выпуска поступали в лучшие вузы страны и связывали свою жизнь с живописью. Власти района выражают соболезнования семье и близким Галины Сухоруковой.