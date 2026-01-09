Axios: США и Украина согласовали вариант мирного урегулирования конфликта

Администрации США и Украины согласовали план возможного урегулирования вооруженного конфликта, и теперь Вашингтон намерен получить ответ на него от российской стороны. Об этом в пятницу, 9 января, сообщил портал Axios.
По данным журналистов, представители США пришли к соглашению с Украиной почти по всем аспектам плана главы Белого дома Дональда Трампа, передает портал.
Днем ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в среду, 7 января, встретились в Париже со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым для обсуждения американского плана урегулирования конфликта на Украине. Во время переговоров они передали Дмитриеву согласованный с Украиной проект мирного плана для дальнейшей передачи президенту России Владимиру Путину.
В тот же день в Париже состоялось совещание так называемой коалиции желающих, на которой были приняты две декларации о помощи Украине, включая документ о намерении разместить войска на территории Украины в случае заключения мирного соглашения с Россией.