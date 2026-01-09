Axios: США и Украина согласовали вариант мирного урегулирования конфликта

Днем ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в среду, 7 января, встретились в Париже со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым для обсуждения американского плана урегулирования конфликта на Украине. Во время переговоров они передали Дмитриеву согласованный с Украиной проект мирного плана для дальнейшей передачи президенту России Владимиру Путину.