Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: США и Украина согласовали вариант мирного урегулирования конфликта

Администрации США и Украины согласовали план возможного урегулирования вооруженного конфликта, и теперь Вашингтон намерен получить ответ на него от российской стороны. Об этом в пятницу, 9 января, сообщил портал Axios.

Администрации США и Украины согласовали план возможного урегулирования вооруженного конфликта, и теперь Вашингтон намерен получить ответ на него от российской стороны. Об этом в пятницу, 9 января, сообщил портал Axios.

По данным журналистов, представители США пришли к соглашению с Украиной почти по всем аспектам плана главы Белого дома Дональда Трампа, передает портал.

Днем ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в среду, 7 января, встретились в Париже со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым для обсуждения американского плана урегулирования конфликта на Украине. Во время переговоров они передали Дмитриеву согласованный с Украиной проект мирного плана для дальнейшей передачи президенту России Владимиру Путину.

В тот же день в Париже состоялось совещание так называемой коалиции желающих, на которой были приняты две декларации о помощи Украине, включая документ о намерении разместить войска на территории Украины в случае заключения мирного соглашения с Россией.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше