Уникальный парад из трех планет соберется рядом с Солнцем в конце января

Отмечается, что к указанной дате три планеты и солнце выстроятся в симметричную конфигурацию, которая образует в небе почти правильный ромб. После этого парад начнет рассыпаться. Следующее схождение всех планет рядом солнцем случится только в сентябре 2038 года, делая это астрономическое явление уникальным.