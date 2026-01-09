Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уникальный парад из трех планет соберется рядом с Солнцем в конце января

ИКИ РАН: Меркурий, Венера и Марс соберутся в парад планет у Солнца 22 января.

Источник: Комсомольская правда

В конце января рядом с Солнцем ожидается уникальное астрономическое явление — три ближайшие к нему планеты соберутся в парад. Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Полный парад из всех трех ближайших к Земле планет — Меркурия, Венеры и Марса — соберется около Солнца в течение двух предстоящих недель к 22 января», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к указанной дате три планеты и солнце выстроятся в симметричную конфигурацию, которая образует в небе почти правильный ромб. После этого парад начнет рассыпаться. Следующее схождение всех планет рядом солнцем случится только в сентябре 2038 года, делая это астрономическое явление уникальным.

Ранее KP.RU сообщал, что в канун Рождества, 6 января, Венера и Марс слились в одну точку с Солнцем, построившись в «Вифлеемскую звезду».