Гранты, компенсации и выплаты: как поддерживают учителей в Краснодаре

В частности, 1405 учителей получали ежемесячные выплаты из бюджета для погашения ипотеки. С 2025 года сумма компенсации выросла с 20 000 до 25 000 рублей. Для получения помощи необходимо работать в образовательной организации не менее чем на одну ставку, выплаты осуществляются в течение трёх лет.