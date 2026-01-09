Гранты, компенсации и выплаты: как поддерживают учителей в Краснодаре

В Краснодаре в 2025 году увеличилось количество педагогов, получающих меры соцподдержки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
В частности, 1405 учителей получали ежемесячные выплаты из бюджета для погашения ипотеки. С 2025 года сумма компенсации выросла с 20 000 до 25 000 рублей. Для получения помощи необходимо работать в образовательной организации не менее чем на одну ставку, выплаты осуществляются в течение трёх лет.
Кроме того, предусмотрена поддержка для арендаторов жилья — ежемесячная выплата в размере 15 000 рублей, которую получают 138 педагогов. Эта мера действует в течение двух лет.
Также возросло количество педагогов, удостоившихся единовременного гранта за участие в профессиональных конкурсах и авторство инновационных проектов, способствующих воспитанию детей. Теперь таких специалистов стало 165, а размер гранта составляет 50 000 рублей.
Каждый год к началу учебного года педагоги получают денежную выплату в размере 5750 рублей. Кроме того, у них есть возможность провести неделю на отдыхе в оздоровительном центре «Ольгинка». В прошлом году данной мерой воспользовались 1700 человек.
С 2025 года в Краснодаре стартовала новая программа подготовки педагогов целевого обучения по специальностям среднего образования. На эти цели направили почти 10 миллионов рублей. 94 выпускника краснодарских школ уже поступили на целевое обучение и в 2028 году пополнят ряды педагогических работников: дипломы получат 52 учителя начальных классов и 42 воспитателя.