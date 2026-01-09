В Липецке мужчину до смерти избили в баре на глазах у друзей

Ранее сообщалось, что в Новоуральске Свердловской области завершено расследование резонансного преступления десятилетней давности. Житель города предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомой и последующем надругательстве над её телом. Инцидент произошёл 22 ноября 2015 года в квартире на улице Чурина, где обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в ссору с хозяйкой и нанёс ей множественные удары кухонным ножом.