В Липецке мужчину до смерти избили в баре на глазах у друзей

Всё случилось 3 января в кальян-баре «Мята». После словесной перепалки один из мужчин жестоко избил другого — сбил его с ног и нанёс удары по голове. Пострадавший скончался на месте. Подозреваемый, скрывшийся с места происшествия вместе со спутницей, вскоре был задержан.
«Смерть мужчины наступила от асфиксии из-за закрытия дыхательных путей кровью», — говорится в сообщении в СК.
Следствие возбудило уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). 27-летний нападавший признал вину, его отпустили под подписку о невыезде. 9 января стало известно, что дело взял под свой контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Мать погибшего в разговоре с порталом gorod48 заявила, что драку спровоцировала бывшая девушка её сына.
«Моего сына преследовала его бывшая девушка: узнавала, где он находится и с кем. В тот вечер, 3 января, она увидела в соцсети пост Романа из бара и приехала туда со знакомым», — сказала женщина.
Как пишет RG.ru, нападавший — профессиональный борец и был ранее судим за избиение женщины. Тогда ему сначала назначили 460 часов исправительных работ, но затем приговор пересмотрели и отправили мужчину в колонию на три года.
Ранее сообщалось, что в Новоуральске Свердловской области завершено расследование резонансного преступления десятилетней давности. Житель города предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомой и последующем надругательстве над её телом. Инцидент произошёл 22 ноября 2015 года в квартире на улице Чурина, где обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в ссору с хозяйкой и нанёс ей множественные удары кухонным ножом.
Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.