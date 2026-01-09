В Каменске-Шахтинском мужчина получил ожоги лица из-за печи, горевшей всю ночь

В Каменске-Шахтинском при пожаре пострадал 26-летний мужчина. Он получил ожоги лица и кистей рук, пытаясь всю ночь обогреть дом газовой печью. Об этом сообщили в МЧС России по Ростовской области. Огонь вспыхнул из-за вещей и мебели рядом с плитой.