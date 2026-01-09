В Каменске-Шахтинском мужчина получил ожоги лица из-за печи, горевшей всю ночь

В Каменске-Шахтинском при пожаре пострадал 26-летний мужчина. Он получил ожоги лица и кистей рук, пытаясь всю ночь обогреть дом газовой печью. Об этом сообщили в МЧС России по Ростовской области. Огонь вспыхнул из-за вещей и мебели рядом с плитой.
— Под утро хозяин почувствовал запах гари и увидел, что воспламенились мебель и вещи. Он попытался потушить огонь сам, но получил ожоги, — рассказали в ведомстве.
По данным МЧС, пожарные потушили огонь на площади 15 квадратных метров. В операции участвовали восемь огнеборцев и две спецмашины. Дознаватель установил, что причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования.
В тот же день в микрорайоне Лиховском на улице Ленина произошел еще один пожар. Из-за перегрева печи на твердом топливе загорелся пустой дом. Пламя охватило 64 квадратных метра. Пожарные ликвидировали возгорание. В операции участвовали 13 огнеборцев и три спецмашины.
