СМИ: Ивлеева должна выплатить ФНС 53 тысячи рублей по ее ИП

Российский блогер Анастасия Ивлеева имеет налоговую задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) по ее ИП в размере 53 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 9 января, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
— Ивлеева Анастасия имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 53 тыс. 554 рублей по ее ИП, — передает агентство.
17 июля 2025 года в СМИ появилась информация о том, что Анастасия Ивлеева задолжала ФНС около 1,35 миллиона рублей. 5 июня стало известно, что блогер избавилась от долгов перед налоговой.
7 мая появились сообщения о том, что Ивлеева вышла из бизнеса по производству чипсов и энергетиков Easy Peasy. Ведущая оставила производство своим бизнес-партнерам — Алексею Клочкову и Виталиусу Паулюсу. По данным журналистов, в 2024 и 2025 годах бизнес Easy Peasy приносил Ивлеевой сплошные убытки и большое количество исков от поставщиков и производителей. В частности, компания задолжала ООО «ТЛК Трансгрупп» 288 тысяч рублей, и на нее подали в суд.