СМИ: Ивлеева должна выплатить ФНС 53 тысячи рублей по ее ИП

7 мая появились сообщения о том, что Ивлеева вышла из бизнеса по производству чипсов и энергетиков Easy Peasy. Ведущая оставила производство своим бизнес-партнерам — Алексею Клочкову и Виталиусу Паулюсу. По данным журналистов, в 2024 и 2025 годах бизнес Easy Peasy приносил Ивлеевой сплошные убытки и большое количество исков от поставщиков и производителей. В частности, компания задолжала ООО «ТЛК Трансгрупп» 288 тысяч рублей, и на нее подали в суд.