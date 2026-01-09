Ричмонд
В Тегеране участники протестов подожгли 25 мечетей и разгромили 26 банков

Экстренные службы Тегерана устраняют последствия массовых протестов в городе.

Источник: Комсомольская правда

В Тегеране во время массовых беспорядков участники протестов нанесли значительные повреждения объектам городской инфраструктуры, поджигая и громя здания. Об этом сообщил мэр Тегерана Алиреза Закани.

«Повреждена 1 больница, разграблены 2 лечебных центра, 26 банков, подожжены 25 мечетей», — заявил он.

Сообщается, что протестующие такие атаковали посты правоохранительных органов города и другие объекты инфраструктуры. Также были повреждены 10 госучреждений, 24 квартиры и более 80 единиц транспорта. включая автобусы и пожарные машины.

В настоящий момент экстренные службы устраняют последствия разрушений в иранской столице.

Ранее KP.RU сообщал, что в Иране уже более десяти дней проходят массовые протесты. Митинги затронули 92 города страны, также известно о гибели по крайней мере 30 человек.