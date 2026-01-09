Кадры циклона «Фрэнсис» над Москвой показали из космоса

Снежный циклон уже повлиял на транспортную обстановку в регионах. Актёры Антон Эльдаров, Павел Галич и Иван Моховиков опоздали на спектакль в Ярославле, застряв в многокилометровой пробке. Как рассказал Эльдаров в своём Telegram-канале, артисты провели в заторе около полутора-двух часов. По его словам, движение оказалось парализовано в Ярославской области на подъезде к Переславлю-Залесскому. Актёры известны по ролям Гунько, Лаврова и Соколова в сериале «Солдаты».