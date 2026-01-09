Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадры циклона «Фрэнсис» над Москвой показали из космоса

Спутники Роскосмоса зафиксировали прохождение циклона «Фрэнсис» над Москвой 8 и 9 января — он принёс в столицу снег и метель.

Источник: Аргументы и факты

Спутники Роскосмоса зафиксировали прохождение циклона «Фрэнсис» над Москвой 8 и 9 января — атмосферный вихрь принёс в столицу снегопады и метель.

Космические снимки показывают, как циклон приближался к столичному региону ещё 7 января, а затем накрыл Москву плотной облачностью и осадками. По данным наблюдений, именно «Фрэнсис» стал причиной ухудшения погодных условий в центральной части России.

Снежный циклон уже повлиял на транспортную обстановку в регионах. Актёры Антон Эльдаров, Павел Галич и Иван Моховиков опоздали на спектакль в Ярославле, застряв в многокилометровой пробке. Как рассказал Эльдаров в своём Telegram-канале, артисты провели в заторе около полутора-двух часов. По его словам, движение оказалось парализовано в Ярославской области на подъезде к Переславлю-Залесскому. Актёры известны по ролям Гунько, Лаврова и Соколова в сериале «Солдаты».

Ожидается, что неблагоприятная погода сохранится и в ближайшие дни. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в четверг и пятницу прогнозируются основные снегопады. «В четверг и пятницу — метель. Основные снегопады в эти дни, особенно в пятницу. Порывы ветра до 13−18 метров в секунду, в выходные ветер стихнет», — отметил он.

Такое сочетание обильного снега и сильного ветра, по словам синоптика, ухудшит видимость на дорогах и может осложнить работу аэропортов.