Кадры циклона «Фрэнсис» над Москвой показали из космоса

Спутники Роскосмоса зафиксировали прохождение циклона «Фрэнсис» над Москвой 8 и 9 января — атмосферный вихрь принёс в столицу снегопады и метель.
Космические снимки показывают, как циклон приближался к столичному региону ещё 7 января, а затем накрыл Москву плотной облачностью и осадками. По данным наблюдений, именно «Фрэнсис» стал причиной ухудшения погодных условий в центральной части России.
Снежный циклон уже повлиял на транспортную обстановку в регионах. Актёры Антон Эльдаров, Павел Галич и Иван Моховиков опоздали на спектакль в Ярославле, застряв в многокилометровой пробке. Как рассказал Эльдаров в своём Telegram-канале, артисты провели в заторе около полутора-двух часов. По его словам, движение оказалось парализовано в Ярославской области на подъезде к Переславлю-Залесскому. Актёры известны по ролям Гунько, Лаврова и Соколова в сериале «Солдаты».
Ожидается, что неблагоприятная погода сохранится и в ближайшие дни. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в четверг и пятницу прогнозируются основные снегопады. «В четверг и пятницу — метель. Основные снегопады в эти дни, особенно в пятницу. Порывы ветра до 13−18 метров в секунду, в выходные ветер стихнет», — отметил он.
Такое сочетание обильного снега и сильного ветра, по словам синоптика, ухудшит видимость на дорогах и может осложнить работу аэропортов.