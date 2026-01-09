Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Психиатр объяснил, когда вера в магию говорит о психических расстройствах

Современные россияне нередко ищут ответы на важные вопросы жизни у экстрасенсов, гадалок и тарологов. Многие считают, что сила эзотерики способна изменить судьбу и решить личные проблемы. Психиатр, психотерапевт Алексей Вилков отмечает, что чрезмерная увлечённость магическими практиками иногда связана с психологическими проблемами.

Источник: Life.ru

Специалист предупреждает, что постоянная зависимость от предсказателей и уверенность в чудодейственных способностях магии могут указывать на серьезные нарушения психического состояния. Среди возможных диагнозов выделяют: шизоидное расстройство личности, истерическое расстройство личности, бредовое расстройство и шизофрения.

«Вера в магию и сверхъестественное говорит о психических расстройствах в том случае, если человек видит в этом своё единственное спасение и не может самостоятельно решать возникающие проблемы. Здесь точно требуется помощь специалиста», — цитирует Вилкова «Вечерняя Москва».

Ранее Life.ru сообщал, что в 2025 году россияне, и особенно женщины, часто обращались к колдунам, экстрасенсам, гадалкам за решением своих проблем. Энергетический баланс и сексуальная энергия — важные показатели личной стабильности, из-за чего желание вернуть страсть и внутренний огонь растёт, утверждают маги.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.