Психиатр объяснил, когда вера в магию говорит о психических расстройствах

«Вера в магию и сверхъестественное говорит о психических расстройствах в том случае, если человек видит в этом своё единственное спасение и не может самостоятельно решать возникающие проблемы. Здесь точно требуется помощь специалиста», — цитирует Вилкова «Вечерняя Москва».