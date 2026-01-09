Психиатр объяснил, когда вера в магию говорит о психических расстройствах

Специалист предупреждает, что постоянная зависимость от предсказателей и уверенность в чудодейственных способностях магии могут указывать на серьезные нарушения психического состояния. Среди возможных диагнозов выделяют: шизоидное расстройство личности, истерическое расстройство личности, бредовое расстройство и шизофрения.
«Вера в магию и сверхъестественное говорит о психических расстройствах в том случае, если человек видит в этом своё единственное спасение и не может самостоятельно решать возникающие проблемы. Здесь точно требуется помощь специалиста», — цитирует Вилкова «Вечерняя Москва».
Ранее Life.ru сообщал, что в 2025 году россияне, и особенно женщины, часто обращались к колдунам, экстрасенсам, гадалкам за решением своих проблем. Энергетический баланс и сексуальная энергия — важные показатели личной стабильности, из-за чего желание вернуть страсть и внутренний огонь растёт, утверждают маги.
