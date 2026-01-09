Протестующие повредили десятки зданий госучреждений в Тегеране

В результате стрельбы между правоохранителями и протестующими в Тегеране, предварительно, погибли 45 человек, включая четырех несовершеннолетних и двух полицейских. После протестов прокурор Тегерана Али Салехи предупредил, что их участников, причастных к порче имущества и стрелявших по правоохранителям, привлекут к ответственности по статье о мятеже против государства. Человека, признанного виновным в совершении преступления по этой статье, могут приговорить к смертной казни.