Протестующие повредили десятки зданий госучреждений в Тегеране

В результате акции протеста в столице Ирана Тегеране ее участники повредили 26 банков и десять государственных учреждений. Об этом в пятницу, 9 января, сообщил мэр столицы республики Алиреза Закани.
— Они (протестующие — прим. «ВМ») совершили нападения на 26 банков, 25 мечетей были подожжены. Вандалы за вчерашний вечер также подожгли 42 автобуса, общественный транспорт и скорую помощь, десять государственных учреждений и 24 квартиры, — уточнил глава города в эфире гостелерадиокомпании Ирана.
Он отметил, что участники акции также сожгли 48 пожарных машин и напали на посты правоохранителей.
В результате стрельбы между правоохранителями и протестующими в Тегеране, предварительно, погибли 45 человек, включая четырех несовершеннолетних и двух полицейских. После протестов прокурор Тегерана Али Салехи предупредил, что их участников, причастных к порче имущества и стрелявших по правоохранителям, привлекут к ответственности по статье о мятеже против государства. Человека, признанного виновным в совершении преступления по этой статье, могут приговорить к смертной казни.