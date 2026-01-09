Накрывший Москву мощнейший циклон засняли из космоса. Видео

Спутники Роскосмоса зафиксировали циклон «Фрэнсис» над Москвой.
Мощнейший циклон, накрывший Москву 8 и 9 января, был заснят спутниками из космоса. Стихия принесла в столицу снег и метель. Об этом сообщает Роскосмос.
«Спутники Роскосмоса зафиксировали прохождение циклона над Москвой 8 и 9 января. Он принес в столицу снег и метель», — говорится в telegram-канале ведомства.
Циклон получил название «Фрэнсис». Спутники «Электро-Л» и «Арктика-М» сделали снимки приближения стихии к столичному региону еще 7 января.
Ранее Роскосмос показывал кадры другого циклона из космоса, который наблюдался в ноябре. Он принес первый снег в Москву. Тогда за сутки выпало около месячной нормы осадков.