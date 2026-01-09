Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дизайнер назвала главные тренды в интерьере на 2026 год

Интерьерные предпочтения россиян заметно меняются, отходят холодные серые тона, популярность набирает теплое оформление помещений. Об этом заявила дизайнер интерьера и архитектор Мария Боровская в интервью радио Sputnik.

Источник: Life.ru

Популярны теплые природные цвета: терракота, охра, горчичный, теплый беж, оттенки шоколада и карамели. Акценты выполняются в оттенках оливкового, бордового и терракотового цветов. Белоснежный уступает место теплым белым тонам: молочному, сливочному. Вместо традиционного серого предпочтение отдается мягкому серо-бежевому («грейжу»). Натуральные материалы вновь завоевывают лидирующие позиции. Прямые строгие линии сменяются округлыми формами.

«Мебель с закругленными контурами (диваны-»фасолины«, кресла-ракушки, овальные столы), арочные проемы, круглые зеркала и светильники. Это создает ощущение уюта и безопасности», — объяснила Боровская.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.