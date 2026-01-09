Дизайнер назвала главные тренды в интерьере на 2026 год

Популярны теплые природные цвета: терракота, охра, горчичный, теплый беж, оттенки шоколада и карамели. Акценты выполняются в оттенках оливкового, бордового и терракотового цветов. Белоснежный уступает место теплым белым тонам: молочному, сливочному. Вместо традиционного серого предпочтение отдается мягкому серо-бежевому («грейжу»). Натуральные материалы вновь завоевывают лидирующие позиции. Прямые строгие линии сменяются округлыми формами.
«Мебель с закругленными контурами (диваны-»фасолины«, кресла-ракушки, овальные столы), арочные проемы, круглые зеркала и светильники. Это создает ощущение уюта и безопасности», — объяснила Боровская.
