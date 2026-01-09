Ричмонд
В Госдуме рассказали, как защитить дачу от воров зимой

Пустующие дачные посёлки часто становятся мишенью для воров. Депутат Госдумы председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин раскрыл ключевые правила сохранности загородной недвижимости в зимний период. Эксперт назвал главные меры защиты: вывезти ценные вещи, не афишировать информацию о доме, создавать иллюзию присутствия.

Источник: Life.ru

«Наиболее действенным решением для серьёзной защиты является современная охранная сигнализация, подключённая к пульту вневедомственной охраны или частной охранной компании. Такая система, оснащённая датчиками движения и открытия, не только отпугнёт, но и позволит оперативно отреагировать на проникновение, значительно сократив возможный ущерб», — цитирует Чаплина RT.

При отсутствии постоянного проживания в зимнее время необходимо правильно подготовить дом к холодам. Важно слить воду из труб и отключить отопление, чтобы предотвратить повреждение конструкций вследствие замерзания воды. Чаплин также посоветовал поддерживать минимальную температуру в доме для сохранности строения.

