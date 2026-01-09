В Госдуме рассказали, как защитить дачу от воров зимой

«Наиболее действенным решением для серьёзной защиты является современная охранная сигнализация, подключённая к пульту вневедомственной охраны или частной охранной компании. Такая система, оснащённая датчиками движения и открытия, не только отпугнёт, но и позволит оперативно отреагировать на проникновение, значительно сократив возможный ущерб», — цитирует Чаплина RT.