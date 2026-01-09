Ричмонд
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении в Telegram-канале информцентра.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра власти призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

