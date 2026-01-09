«Роскосмос» показал снежный циклон, накрывший Москву

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что около 40% месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за последние 12 часов. До этого он охарактеризовал прогнозировавшуюся на пятницу погоду в Москве как «снежный армагеддон».