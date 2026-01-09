«Роскосмос» показал снежный циклон, накрывший Москву

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. «Роскосмос» опубликовал видеоролик с анимацией того, как HYPERLINK «» циклон «Фрэнсис», который принёс в Москву аномальные осадки, приближался к столице.
Видеоролик, опубликованный в Telegram-канале госкорпорации, составлен из снимков многозональных сканирующих устройств спутников серий «Электро-Л» и «Арктика-М», сделанных 7−9 января.
Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что около 40% месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за последние 12 часов. До этого он охарактеризовал прогнозировавшуюся на пятницу погоду в Москве как «снежный армагеддон».