Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Роскосмос» показал снежный циклон, накрывший Москву

«Роскосмос» показал движение циклона, накрывшего Москву с областью.

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. «Роскосмос» опубликовал видеоролик с анимацией того, как HYPERLINK «» циклон «Фрэнсис», который принёс в Москву аномальные осадки, приближался к столице.

Видеоролик, опубликованный в Telegram-канале госкорпорации, составлен из снимков многозональных сканирующих устройств спутников серий «Электро-Л» и «Арктика-М», сделанных 7−9 января.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что около 40% месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за последние 12 часов. До этого он охарактеризовал прогнозировавшуюся на пятницу погоду в Москве как «снежный армагеддон».