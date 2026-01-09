«Город в сугробах с человеческий рост»: вечерний репортаж из заснеженного Чертаново

Москва сегодня — это один большой снежный сугроб. Мы в Северном Чертанове ловим вечерние кадры настоящего снежного апокалипсиса, который обернулся транспортным коллапсом. На остановках — толчея. Народу столько, что втиснуться в подъехавший автобус — уже маленький подвиг. Люди, устав ждать, перебегают улицы под любым светом светофора, лавируя между трамваями. Правила забыты — главное выжить в этой снежной круговерти. Машины похожи на спящих белых медведей: от некоторых торчат только стекла, остальное — под снегом. Урны? Скамейки? Их просто нет, они растворились в белой пелене. Сугробы — выше головы, и идти по ним невероятно трудно, ноги проваливаются по колено. Отдельная история — курьеры. Многие пересаживаются на трамвай, а их верные железные кони — самокаты и велосипеды — едут рядом как бесполезный, но ценный багаж. Двойная нагрузка в двойной снегопад. Город замедлился, но не остановился. Он борется, тонет в снегу, но продолжает жить.