СМИ: Apple может представить свой первый складной смартфон в сентябре

Американская компания Apple может представить свой первый смартфон со складывающимся экраном в сентябре. В мае компания Samsung Display в качестве единственного поставщика начнет производить дисплеи для смартфонов корпорации с таким форм-фактором. Об этом в пятницу, 9 января, сообщила южнокорейская газета «Чунан ильбо» со ссылкой на осведомленные источники.

— Базовый график подразумевает (выпуск смартфона — прим. «ВМ») в сентябре, но есть шанс, что (выход — прим. «ВМ») будет отложен на более позднее время. Для первой партии складной модели будет поставлено около девять миллионов панелей, — говорится в материале.

Компании Apple и Samsung Display отказались комментировать эту информацию, передает газета.

17 декабря 2025 года в СМИ появилась информация о том, что iPhone 18 Pro и Pro Max впервые спрячут компоненты Face ID под экран. По данным журналистов, фронтальная камера смартфона останется видимой только как маленькое отверстие в углу дисплея. Это может изменить формат Dynamic Island — он либо исчезнет, либо сильно изменится визуально.