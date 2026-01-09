Телефон вместо вас: Психиатр объяснила, почему партнёр не отрывается от экрана на свидании

По мнению психиатра, кандидата медицинских наук Елизаветы Жестковой, постоянное желание проверить уведомления и пролистывать ленты соцсетей вовсе не обязательно означает отсутствие интереса к собеседнику. Часто дело в формировании устойчивых привычек, ставших обыденностью современного мира. Тем не менее Жесткова предупреждает, что навязчивый интерес к телефону на первых этапах знакомства может говорить о недостаточном уровне заинтересованности.
«Если партнер не выпускает телефон из рук на первом или втором свидании, стоит задуматься: а интересно ли ему проводить время с вами? Потому что тот, кто настроен построить отношения, будет пытаться узнать человека на первой встрече», — выразила мнение Жесткова.
