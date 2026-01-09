Ричмонд
Телефон вместо вас: Психиатр объяснила, почему партнёр не отрывается от экрана на свидании

Сегодня смартфон стал неотъемлемым спутником нашей жизни, часто вмешиваясь в личное пространство даже на важных мероприятиях, таких как свидания. Согласно опросу, проведённому изданием «Вечерняя Москва», почти треть россиян жалуются, что именно увлеченность партнёра своим мобильным устройством значительно ухудшает качество свидания.

Источник: Life.ru

По мнению психиатра, кандидата медицинских наук Елизаветы Жестковой, постоянное желание проверить уведомления и пролистывать ленты соцсетей вовсе не обязательно означает отсутствие интереса к собеседнику. Часто дело в формировании устойчивых привычек, ставших обыденностью современного мира. Тем не менее Жесткова предупреждает, что навязчивый интерес к телефону на первых этапах знакомства может говорить о недостаточном уровне заинтересованности.

«Если партнер не выпускает телефон из рук на первом или втором свидании, стоит задуматься: а интересно ли ему проводить время с вами? Потому что тот, кто настроен построить отношения, будет пытаться узнать человека на первой встрече», — выразила мнение Жесткова.

Ранее Life.ru писал, что количество обращений к семейным психологам стабильно растёт после праздников. Существует три основные причины, по которым каникулы становятся испытанием для отношений. Важно заранее договориться о том, что для каждого означает «хороший отдых» и определиться с предпочтениями.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.