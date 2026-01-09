Телефон вместо вас: Психиатр объяснила, почему партнёр не отрывается от экрана на свидании

«Если партнер не выпускает телефон из рук на первом или втором свидании, стоит задуматься: а интересно ли ему проводить время с вами? Потому что тот, кто настроен построить отношения, будет пытаться узнать человека на первой встрече», — выразила мнение Жесткова.