Челябинск на выходных окутают туманы и засыпят снегопады. Скрин

В выходные жителей Челябинска ждет несколько сюрпризов от погоды. Туманы, которые опустятся на город в субботу, в воскресенье сменят обильные снегопады. Это следует из прогноза Gismeteo.

Обильные снегопады прогнозируются в Челябинске в последний день каникул.

В выходные жителей Челябинска ждет несколько сюрпризов от погоды. Туманы, которые опустятся на город в субботу, в воскресенье сменят обильные снегопады. Это следует из прогноза Gismeteo.

«В субботу в Челябинске ожидается безоблачная погода, утром и днем вероятны туманы. В воскресенье с утра пойдет снег, который усилится днем и будет идти до вечера», — говорится в прогнозе Gismeteo.

Температура воздуха в субботу ожидается на отметках около 15−18 градусов ниже нуля. В воскресенье — около 11−14. Все выходные будет практически безветренная погода.

Ранее сообщалось о крещенских морозах, которые ударят в Челябинске. Они придутся на выходные дни, накануне Крещения Господня. В воскресенье, 18 января, температура воздуха в ночное время может опуститься до 30 градусов.

