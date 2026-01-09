Ричмонд
Роскосмос показал, как выглядит циклон «Фрэнсис» из космоса

Роскосмос опубликовал видео со спутника с циклоном «Фрэнсис», принесшим в Москву рекордное количество осадков.

Источник: Комсомольская правда

Госкорпорация «Роскосмос» показала, как из космоса выглядит циклон «Фрэнсис», принесший в Москву обильный снегопад и метель. Видео было опубликовано в пресс-службе федерального космического агентства.

«Циклон “Фрэнсис” в действии: как это выглядит из космоса? Спутники Роскосмоса зафиксировали прохождение циклона над Москвой 8 и 9 января. Он принес в столицу снег и метель», — говорится в сообщении к видео.

Отмечается, что съемка циклона была осуществлена при помощи российских гидрометеорологических спутниковых систем «Электро-Л» и «Арктика-М». До этого «Роскосмос» показал спутниковый снимок циклона, сделанный на подходе атмосферного вихря к Москве и Московской области.

Ранее KP.RU сообщал, что обрушившийся на столицу южный циклон «Фрэнсис» принес с собой обильные осадки. В Москве фиксируется рекордное количество снега с суточным приростом в 15−20 сантиметров.