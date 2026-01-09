«Аэрофлот» выпустил предупреждение из-за снежного коллапса в аэропорту Москвы

В «Аэрофлоте» объяснили, что уже привлекли дополнительный персонал для работы с пассажирами в зоне выдачи багажа. Сотрудники помогают с обращениями, информированием о статусе и вариантах получения вещей. Тем путешественникам, которые все еще не получили свои чемоданы, предложено оформить бесплатную доставку багажа по указанным адресам. Кроме того, в зоне выдачи терминалов B и C силами авиакомпании организованы собственные пункты раздачи бутилированной воды.