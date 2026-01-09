Ричмонд
«Аэрофлот» выпустил предупреждение из-за снежного коллапса в аэропорту Москвы

Компания «Аэрофлот» обратилась к базовому аэропорту Шереметьево с требованием усилить меры по стабилизации ситуации с обслуживанием пассажиров по прилете. Поводом для вмешательства стали затруднения с выдачей багажа и увеличившееся время наземного обслуживания рейсов на фоне обильного снегопада.

«Аэрофлот» обеспечивает выполнение производственной программы в условиях сильнейшего снегопада.

«Со своей стороны уже обратили внимание аэропорта на необходимость усиления мер по стабилизации ситуации с обслуживанием пассажиров. Из-за возросшей нагрузки на наземные службы Шереметьево и необходимости постоянной расчистки перрона вынужденно увеличено время подготовки воздушных судов к вылету и обслуживание прилетевших рейсов», — указано в telegram-канале перевозчика. По данным авиакомпании, эти факторы напрямую влияют на скорость работы.

В «Аэрофлоте» объяснили, что уже привлекли дополнительный персонал для работы с пассажирами в зоне выдачи багажа. Сотрудники помогают с обращениями, информированием о статусе и вариантах получения вещей. Тем путешественникам, которые все еще не получили свои чемоданы, предложено оформить бесплатную доставку багажа по указанным адресам. Кроме того, в зоне выдачи терминалов B и C силами авиакомпании организованы собственные пункты раздачи бутилированной воды.

О массовой отмене и задержке рейсов в московских аэропортах URA.RU писало ранее. Пассажиры, прибывшие в столицу РФ, уже несколько часов не могут забрать свой багаж.