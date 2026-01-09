Крымский мост временно перекрыли для автотранспорта

Людей, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Ранее, 9 января, на подъезде к мосту со стороны Керчи образовалась пробка, однако к вечеру она была устранена. Заторов с обеих сторон не было.
