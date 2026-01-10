Водителей предупредили о штрафах за перевозку алкоголя

Многие водители ошибочно думают, что в своей машине могут возить любые грузы. Однако закон устанавливает жёсткие рамки для спиртного. Основная претензия инспекторов касается немаркированной продукции. Если на бутылках нет акцизных марок, это сразу вызывает подозрения у сотрудников дорожной полиции. Происхождение такой жидкости подтвердить на месте невозможно. Поэтому её перевозка считается нарушением.