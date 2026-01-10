Ричмонд
Водителей предупредили о штрафах за перевозку алкоголя

Российские автомобилисты рискуют попасть на штраф и лишиться запасов спиртного, так как инспекторы ГАИ усилили контроль за перевозкой алкогольных напитков в частных машинах. Даже обычная поездка на дачу может закончиться протоколом и конфискацией, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Многие водители ошибочно думают, что в своей машине могут возить любые грузы. Однако закон устанавливает жёсткие рамки для спиртного. Основная претензия инспекторов касается немаркированной продукции. Если на бутылках нет акцизных марок, это сразу вызывает подозрения у сотрудников дорожной полиции. Происхождение такой жидкости подтвердить на месте невозможно. Поэтому её перевозка считается нарушением.

Особое внимание уделяется домашним напиткам. Самогон, домашнее вино, наливки и настойки возить можно, но только в небольших количествах. Установленный предел составляет 10 литров на одного человека. Если объём домашнего алкоголя в багажнике превышает эту норму, водитель попадает под административную ответственность. Место хранения бутылок не играет роли. Инспекторы проверяют и багажные отсеки, и салоны автомобилей.

Нарушителю придётся заплатить штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей, а весь найденный алкоголь конфискуют.

Чтобы избежать проблем и лишних трат, лучше заранее рассчитать количество напитков. Это поможет сохранить бюджет и хорошее настроение.