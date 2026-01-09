Глава Тюмени скорректировал планы по уборке города от снега

«Сегодня в рамках объезда были проверены Калининский и Восточный округа. Во время объезда были скорректированы задачи, и в ближайшие дни важно сделать акцент на очистке дорог, проездов и парковок к учреждениям социальной сферы», — поделился Афанасьев в telegram-канале.