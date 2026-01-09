Глава Тюмени скорректировал планы по уборке города от снега

УК дополнительно нанимают технику и дворников.
После объезда Калининского и Восточного округа Тюмени мэр города Максим Афанасьев заявил об изменении задач по уборке снега. С его слов, акцент в ближайшие дни будет сделан на очистке дорог, проездов и парковок к учреждениям социальной сферы.
«Сегодня в рамках объезда были проверены Калининский и Восточный округа. Во время объезда были скорректированы задачи, и в ближайшие дни важно сделать акцент на очистке дорог, проездов и парковок к учреждениям социальной сферы», — поделился Афанасьев в telegram-канале.
Он отметил, что особое внимание УК будет уделено уборке снега с крыш. Управляющие нанимают дополнительную технику и дворников, однако проблемы создают и припаркованные автомобили.